Beckenbauer sul 6-0 subito dalla Germania: "Il mondo ride di noi, ma capita raramente"

"Löw deve continuare, ci aspetta l'Europeo". Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco, ha commentato a SportBild la difficile situazione che sta vivendo il CT della Nazionale, su cui sono piovute feroci critiche dopo il 6-0 subito a Siviglia contro la Spagna. In particolare, il Kaiser fa riferimento alla scelta di escludere i senatori Mats Hummels, Thomas Muller e Jerome Boateng: "Far tornare Thomas Muller sarebbe un bene per la squadra. Proprio come accade al Bayern nei momenti difficili Se le cose non funzionano, Löw dovrà cambiare qualcosa. Nella squadra è necessaria la presenza di un leader carismatico, quando le cose non vanno bene. Il mondo ride di noi, ma per fortuna questi fallimenti capitano raramente".