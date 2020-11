Bellingham fa autocritica: "Con la Lazio ho giocato male, sapevo di poter fare meglio"

Jude Bellingham ha solo 17 anni ma ha mostrato tanta personalità nelle prime partite con la maglia del Borussia Dortmund. Ce n'è una, però, che il centrocampista non ha giocato bene, come ha ammesso dopo la partita col Bruges: "La partita della Lazio non è stato l'esordio che desideravo. Sapevo di poter fare meglio e credo di averlo dimostrato stasera. Haaland? Quel ragazzo è incredibile. Sei gol nelle ultime due partite e molti altri prima. In questo momento è uno dei migliori attaccanti del mondo ed è fantastico giocare con lui".