Benfica, dopo il mercato da lode arriva l'ottobre d'oro: cinque successi in cinque partite

Reduce da una campagna trasferimenti da record, il Benfica sta mettendo a frutto sul campo la propria ambizione: col successo di stasera, un netto 3 a 0 sullo Standard Liegi, i lusitani hanno concluso il loro ottobre d'oro, un mese in cui hanno raccolto cinque successi in altrettante gare disputate. Tre successi in Liga portoghese, contro Farense, Rio Ave e Belenenses e due vittorie anche in Europa League, dove Jorge Jesus ha schiantato Lech Poznan e Standard Liegi.