Benfica, Vieira rieletto presidente col 62,6% dei voti nonostante il processo per corruzione

Luis Filipe Vieira è stato rieletto presidente del Benfica con il 62,6% dei voti degli oltre 38mila elettori che hanno partecipato alle votazioni. Un'elezione non priva di polemiche per il processo per corruzione ed evasione fiscale che il dirigente sta affrontando in questi ultimi mesi. Il club è stato coinvolto in alcuni casi di partite truccate, ma il presidente rieletto si è sempre difeso dichiarando: "Non ho commesso alcun crimine".