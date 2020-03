Benzema e il paragone con Giroud: "Io, una Formula 1. Lui, un kart"

Karim Benzema ha parlato del connazionale Olivier Giroud facendo un paragone a quattro ruote. Nel corso di una chiacchierata con l'influencer Mohamed Henni pubblicata sui canali social, l'attaccante del Real Madrid non lascia molti dubbi su chi, fra lui e l'attuale "9" della Nazionale francese, sia meglio: "Facile rispondere. Non si può confondere la Formula 1 con i Kart. E sono generoso" assicura, prima di concludere affermando: "Io so di essere una Formula 1".

Benzema continua sostenendo come la presenza di Griezmann e Mbappé sia importante affinché lui sia funzionale: "Giroud funziona perché è lì. Non è spettacolare, non esalta la folla ma lavora, fa il suo. Quel che fa lui non lo vedrete in un Griezmann né in un Mbappé".