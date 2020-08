Berbatov sulla possibile cessione di Messi: "Il City sarebbe una destinazione ideale"

"Il Manchester City sarebbe una destinazione ideale per Leo Messi in caso di addio al Barcellona". Dimitar Berbatov, ex attaccante di United e Tottenham tra le altre, ha espresso il suo parere sull'eventuale cessione dell'argentino. Ecco le sue parole riportate da Sport: "Non vedrei Messi in altre squadre, ma in caso di partenza ci sono davvero poche squadre in grado di ingaggiarlo. Tra queste c'è proprio il Manchester City", ha sentenziato l'ex calciatore bulgaro.