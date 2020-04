Besiktas, anche il Derby County su Joe Hart: è in scadenza con il Burnley

Joe Hart è in scadenza di contratto con il Burnley e questa estate potrà cercare una nuova squadra. L'ex portiere del Manchester City, infatti piace al Besiktas ma stando alle indiscrezioni del The Sun on Sunday, anche il Derby County sarebbe sulle sue tracce e potrebbe essere in vantaggio poiché Hart così potrebbe restare in Inghilterra.