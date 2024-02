Ufficiale Joe Hart ha deciso: lascia il calcio a fine stagione. Il portiere si ritirerà a 37 anni

Charles Joseph John Hart ha deciso: a fine stagione lascerà il calcio. L'ex portiere di Manchester City, Torino e della Nazionale inglese, 36 anni (ne compirà 37 ad aprile), lo ha annunciato attraverso i social. Contemporaneamente anche il Celtic, suo attuale club, ha dato la notizia: "Joe ha recentemente informato il club della sua decisione e ha voluto incontrare il suo caro amico Jamie Edwards, con cui ha lavorato per diversi anni, per illustrare la sua decisione ai tifosi.

Tutti al Celtic desiderano ringraziare sinceramente Joe per il suo fantastico e continuo contributo al club".

Brendan Rodgers ha dichiarato: “Joe ha avuto una carriera fenomenale e so che mancherà molto quando si ritirerà dal calcio in estate. Per tutto quello che ha fatto nel calcio, Joe merita enormi elogi e congratulazioni, è stato una risorsa davvero brillante per il Celtic, ha giocato ai massimi livelli, a livello nazionale e internazionale. Ma soprattutto, è un uomo eccezionale, con cui è semplicemente fantastico lavorare. È stato un grande compagno di squadra per così tanti giocatori durante la sua carriera e un giocatore che non dà mai altro che il suo meglio. Ogni giorno la sua etica del lavoro è un esempio per tutti".