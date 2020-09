Besiktas, vicino il colpo Kalinic in attacco: l'ex Roma verso il prestito con obbligo di riscatto

Nuova possibile avventura per Nikola Kalinic. Come riporta il giornalista Rubén Uría su Twitter, l'attaccante appena rientrato all'Atletico Madrid dal prestito alla Roma starebbe infatti per trasferirsi al Besiktas in prestito per un anno con obbligo di riscatto. Il club turco ha offerto 2 milioni all'anno al croato e 1,5 all'Atletico, mentre i colchoneros vorrebbero incassare almeno 2,5 milioni dalla sua cessione.