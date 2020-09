Betis-Real Madrid 2-3, le pagelle: Emerson disastroso. Top Valverde e Benzema, Jovic rimandato

BETIS-REAL MADRID 2-3

Marcatori: 14' Valverde (R), 35' Mandi (B), 37' Carvalho (B), 48' aut Emerson (B), 82' Sergio Ramos su rig. (R)

BETIS -

Robles 6,5 - Se il Betis non si arrende prima del tempo è anche grazie al suo estremo difensore, tiene in vita i padroni di casa con diverse parate degne di nota. Non può nulla sulle tre reti del Real Madrid.

Emerson 4 - Che disastro. Il terzino brasiliano consegna su un piatto d'argento la gara al Real Madrid. In avvio di gara rischia subito il rosso diretto mentre in avvio di ripresa nell'anticipare Benzema batte il proprio portiere. Non finisce qui, fallo da ultimo uomo su Jovic e rosso.

Mandi 6,5 - Non si intende bene con Bartra nell'occasione del gol di Valverde in apertura, dopo quell'episodio è quasi perfetto. Salta anche più in alto di Casemiro sfruttando alla perfezione la pennellata di Canales.

Bartra 5 - Trema fin da subito senza riuscire mai a guadagnare certezze e sicurezza. La situazione peggiora con l'ingresso in campo di Mayoral, intervento scomposto con tanto di tocco di mano: rigore vincente di Sergio Ramos.

Moreno 5,5 - Valverde è un cliente scomodo sulla sua fascia, il compito diventa ancora più arduo quando si allarga Benzema. Il gol del Pajarito nasce proprio dalla sua corsia.

William Carvalho 6,5 - Centrocampista di quantità e sostanza, mostra i muscoli a Casemiro e compagni. Si rende nuovamente protagonista in zona gol, seconda rete consecutiva per il portoghese.

Rodriguez 5,5 - A marce ridotte. Il catalizzatore del gioco del Betis finisce impelagato ben presto nella ragnatela centrale dei Blancos, nervoso e si prende anche il terzo giallo consecutivo in campionato.

Fekir 6,5 - Nel momento migliore del Betis appare quasi imprendibile, giocate nello stretto che per poco non mandano anticipatamente nello spogliatoio Carvajal. Nella ripresa soffre, come tutti i compagni, il ritorno del Real Madrid. (Dal 73' Loren 6 - Ha poco tempo e pochi palloni per incidere).

Joaquin 6 - Generosità e dedizione per l'ex Fiorentina, cuore di capitano per il Betis che si ricicla fantasista a tutto tondo. Parte bene ma già ad inizio ripresa esaurisce la benzina. (Dal 63' Tello 5,5 - Si vede soltanto nel finale, non funziona la staffetta tra ex Fiorentina).

Canales 7 - Se il Betis torna in partita e per poco domina la sfida è grazie al proprio numero dieci, impartisce calcio specie dalla metà del primo tempo. I due gol nascono tutti dal suo mancino vellutato, sempre cercato dai compagni.

Sanabria 5,5 - Spaventa praticamente subito Courtois, terzo tempo da attaccante di razza ma il portierone belga gli nega la gioia del gol. Per il resto del match non riesce più a rendersi pericoloso. (Dal 70' Montoya 6 - Spedito in campo per l'espulsione di Emerson, fa meglio del compagno).

REAL MADRID

Courtois 6 - Compie una grande parata su Antonio Sanabria, non è perfetto invece in occasione della conclusione di William Carvalho. Nella ripresa invece non si sporca praticamente mai i guanti.

Carvajal 6 - Inizio fin troppo timido per lo spagnolo complici anche le numerose giocate dal suo lato di Sergio Canales, cresce nella ripresa e ci mette lo zampino nell'autorete di Emerson.

Varane 5,5 - L'anello fragile del reparto difensivo della squadra di Zinedine Zidane, ha difficoltà quando deve fronteggiare nell'uno contro uno Sanabria. Quando l'azione si sviluppa dalle sue parti spesso sono brividi.

Sergio Ramos 6,5 - Mezzo voto in meno per il gol divorato nel primo tempo, per il resto solita prestazione autoritaria a guidare una retroguardia che rischia di sbandare pesantemente sul finale di primo tempo. Si conferma infallibile dal dischetto, suo il cucchiaio che vale tre punti per i Blancos.

Mendy 6 - Comincia bene con qualche sgroppata interessante, quando Fekir alza i giri del motore finisce per andare in confusione per qualche spezzone. Meglio nella ripresa quando prova a spingere.

Valverde 7 - Il Pajarito non delude, continua ad essere tutto suo il futuro del centrocampo del Real Madrid. Da mezzala ad esterno destro, rendimento di lato livello ed il suo il primo gol stagionale dei blancos.

Casemiro 5 - Non la sua migliore prestazione, perde le chiavi del centrocampo. Soffre la marcatura di William Carvalho, si perde invece con troppa facilità Mandi che firma il momentaneo pari del Betis.

Kroos 6 - Un lancio con il contagiri per Benzema che per poco sfiora il gol, diversi palloni giocati con buona classe ma è costretto ad alzare bandiera bianca. Problema fisico e la sua gara dura soltanto un tempo. (Dal 45' Modric 5,5 - Entra quasi a freddo, si prende un giallo e sbaglia qualche appoggio di troppo).

Odegaard 5 - Una sostituzione che suona tanto come una bocciatura per il giovane talento tornato dal prestito alla Real Sociedad. Non convince, troppo timido e mai nel vivo della manovra. (Dal 46' Isco 6 - Appannato nelle prime azioni, prende fiducia con il passare dei minuti ma non è ancora il miglior Isco).

Benzema 6,5 - Un grande prestazione al quale manca soltanto il gol come ciliegina sulla torta. La rete la trova praticamente subito ma in posizione irregolare, suo l'assist per Valverde mentre nella ripresa butta giù la traversa con una grande giocata. Qualità eccelsa.

Jovic 5,5 - Nona gara da titolare e il gol continua a mancare. Non è più il bomber infallibile ammirato ormai due stagioni fa a Francoforte, un mezzo voto in più per aver procurato l'espulsione di Emerson. Pesa nel giudizio però la mancanza di conclusioni in porta, il pane per un centravanti. (Dal 72' Borja Mayoral 6,5 - Ingresso decisivo il suo, si guadagna il rigore da tre punti realizzato da Sergio Ramos).