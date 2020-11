Bielsa mai su una panchina per più di 2 anni: il Leeds valuta Lopetegui per la successione

vedi letture

In Inghilterra si interrogano sul futuro di Marcelo Bielsa. Il tecnico argentino, candidato al The Best della FIFA per la straordinaria impresa che ha riportato il Leeds in Premier League, è pur sempre Loco e difficilmente resta a lungo sulla stessa panchina (mai per più di due stagioni se si tratta di club). Per questo, secondo il Sun, la dirigenza inglese non vorrebbe farsi trovare impreparata e pensa a Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, per sostituirlo.