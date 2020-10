Blanc è pronto per tornare in panchina: "Il campo mi manca ogni giorno di più"

Laurent Blanc ha grande voglia di tornare in panchina ed è una notizia che potrebbe far drizzare le antenne a tutti i presidenti di club medio-grandi che potrebbero esonerare i rispettivi allenatori nel corso dei prossimi mesi: "Il campo mi manca ogni giorno di più. Mi manca da tempo a dire il vero. Ho approfittato di questa pausa ma ora voglio tornare ad allenare. Se non succede non lo trasformerò in una malattia. La vita è troppo bella per aspettare una chiamata davanti al telefono".