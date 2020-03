Boca Juniors, Salvio: "Che bello se in Libertadores giocassimo contro il River"

vedi letture

L'esterno del Boca Juniors Eduardo Salvio ha parlato ai microfoni di Fox Sports: "Credo che ogni giocatore, quando gli viene chiesto contro chi vorrebbe giocare, risponde sempre che vorrebbe affrontare i migliori giocatori. Quando ero al Benfica ed eravamo in Champions League, volevo giocare contro il Real Madrid o il Barcellona, contro i migliori. Ci divertiamo con questo tipo di partite, sono tornato dall'Europa per giocare a quei livelli. Se riusciamo a trovare un avversario come River Plate in Libertadores, tanto meglio".