Borussia Dortmund, Favre: "Abbiamo ancora tre gare da giocare, faremo del nostro meglio"

vedi letture

Mainz, Lipsia e Hoffenheim. Sono le ultime tre gare che il Borussia Dortmund dovrà affrontare. Il tecnico giallonero Lucien Favre ha commentato: "Abbiamo ancora tre gare da giocare e in cui vogliamo fare del nostro meglio. La competizione in Germania sta diventando più forte, dobbiamo stare attenti. 150 punti in due stagioni? Sarebbe bello ma non l'abbiamo ancora raggiunto. Sarà molto difficile".