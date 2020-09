Borussia Dortmund, niente United per Sancho: l'inglese rimarrà un altro anno in Bundesliga

Jadon Sancho rimarrà in Bundesliga almeno per un altro anno. L'esterno inglese piace al Manchester United, al momento però i gialloneri hanno respinto qualsiasi richiesta da parte delle società interessate anche perché non sarà semplice trovare un sostituto all'altezza in poco tempo. Sancho rimarrà un altro anno al Borussia Dortmund, poi la società cercherà di capire come muoversi. A riportarlo è il tabloid inglese The Independent.