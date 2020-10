Borussia M'Gladbach-Lipsia, le formazioni ufficiali: Plea e Thuram vs Poulsen e Olmo

vedi letture

Alle 18.30 scenderà in campo il Lipsia che dopo le vittorie di Bayern e Dortmund, dovrà rispondere in casa del M'Gladbach per riprendersi la vetta della classifica. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1 e Plea unica punta, mentre Nagelsmann dopo il 5-0 subito a Manchester, punta sulla difesa a tre e Poulsen unica punta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BORUSSIA M'GLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea.

RB LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Nkunku, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Forsberg; Poulsen.