Brasile, la selezione Olimpica batte la Corea del Sud. In gol i talenti del Real, 90' per Lyanco

Successo in amichevole della selezione olimpica del Brasile contro i pari età della Corea del Sud. Amichevole in preparazione dei giochi che si terranno la prossima estate a Tokyo. 3-1 il finale per i verdeoro grazie alla reti di Matheus Cunha, giocatore dell'Hertha; Rodrygo e Reiner, entrambi di proprietà del Real Madrid con quest'ultimo in prestito al Borussia Dortmund. Da segnalare anche la presenza del difensore del Torino Lyanco che ha giocato tutti e 90 i minuti.