Bulgaria, i tifosi del Lokomotiv Plovdiv: "Stadi siano aperti al 30% delle loro capacità"

In vista della ripresa del campionato (prevista per inizio giugno) i tifosi della Lokomotiv Plovdiv hanno chiesto alla Federcalcio bulgara di permettere l'ingresso allo stadio seppur con numeri ridotti rispetto al normale. In un comunicato i sostenitori del club chiedono che venga occupato il 30% dei posti nel rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le altre misure di contenimento contro il Coronavirus. Una percentuale non casuale visto che è quella prevista per teatri, cinema e altri luoghi dove si tengono spettacoli al chiuso. Una percentuale, ricordano i tifosi, che è comunque inferiore rispetto a quella che normalmente occupa i posti negli stadi durante le partite (che si aggira intorno al 20-25%). In questo modo, scrivono i tifosi, da un lato si consentirebbe ai club di avere delle entrate dal botteghino e dall'altro si manterrebbe la “salute emotiva” dei tifosi stessi.