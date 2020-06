Bundesliga, i cinque flop più clamorosi dalla ripresa del campionato

Di seguito i 5 flop della Bundesliga, dalla ripresa del torneo datato 16 maggio:

UNION BERLINO: prima della sosta forzata la squadra si trovava sopra la 16esima posizione di ben 12 punti, portandola ad essere più una candidata a un posto Europa League che una squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. Tuttavia, dalla ripresa del torneo, la squadra di Urs Fischer ha totalizzato un solo punto.

BORUSSIA DORTMUND: Dopo la sconfitta contro il Bayern, difficilmente gli uomini di Lucien Favre potranno tornare in corsa per il titolo. Come se non bastasse, Erling Haaland resterà fuori per un infortunio causato da un contrasto fortuito con l'arbitro, sempre nel Klassiker.

EINTRACHT FRANCOFORTE: La squadra ha ripreso il cammino in campionato con ue sconfitte, perdendo terreno dai posti utili per la qualificazione in Europa League. La vittoria contro il Wolfsburg ha riacceso alcune speranze ma sono 12 i gol subiti in 4 partite.

THEO HERNANDEZ: Colpo dell'estate del Bayern che per averlo ha scucito 80 milioni di euro. Il francese ha fin qui giocato appena 738 minuti. Dopo due partite giocate contro Eintracht e Dortmund, il difensore ha riportato un altro infortunio nella gara contro il Dusseldorf.

SCHALKE 04: La squadra si trovava al quinto posto e in piena corsa per la qualificazione in Champions League. Ma dopo 11 partite senza vittorie, incluse le quattro sconfitte dopo la ripresa del campionato, si ritrova al decimo posto.