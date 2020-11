Bundesliga, il Bayern vince in rimonta ma il Lipsia non molla! Dortmund ko in casa

vedi letture

Nel pomeriggio di Bundesliga è arrivata una vittoria in rimonta per il Bayern Monaco che ha trionfato per 3-1 in casa dello Stoccarda. Dopo essere stato sotto per il gol di Coulibaly, i bavaresi hanno ribaltato la situazione con i gol Coma, Lewandowski e Douglas Costa. Brutta sconfitta invece per il Borussia Dortmund, che in casa è stato battuto 2-1 dal Colonia trascinato dalla doppietta di Skhiri. Torna alla vittoria il Lipsia che ha battuto 2-1 il Bielefeld, mentre l'Augsburg è stato fermato sull'1-1 dal Friburgo. Infine spettacolare 3-3 tra Union Berlino e Eintracht Francoforte.

BUNDESLIGA - Turno 9

Augsburg-Friburgo 1-1

Dortmund-Colonia 1-2

Lipsia-Bielefeld 2-1

Stoccarda-Bayern 1-3

Union Berlino-Francoforte 3-3