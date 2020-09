Bundesliga, il Lipsia segna e vince anche senza Werner: col Mainz finisce 3-1

Attacco "spuntato"? No grazie. Il Lipsia inizia col piede giusto la nuova stagione: alla Red Bull Arena finisce 3-1 contro un Mainz in partita soltanto all'inizio del secondo tempo. La squadra di Julian Nagelsmann non sente la mancanza di Timo Werner: al 17' Forsberg sblocca la sfida su calcio di rigore, quattro minuti più tardi Poulsen trova il gol del raddoppio. La rete a inizio secondo tempo di Mateta risveglia la squadra di casa: nemmeno l'illusione del gol per il Mainz, al 51' Haidara riporta di nuovo i suoi sul doppio vantaggio. Finisce 3-1 per il Lipsia, che nel prossimo turno sfiderà il Leverkusen dell'ex Schick.