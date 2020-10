Butragueno si tiene stretto Zidane: "Mai avuto dubbi su di lui, il Real ha un grande allenatore"

Emilio Butragueño dopo Barça-Real Madrid ha assicurato che la dirigenza blanca non ha mai considerato un possibile addio di Zinedine Zidane dopo le sconfitte contro Cádiz e Shakhtar: "E' nel calcio da molti anni, sa che quando non c'è un buon risultato arrivano molte critiche. Abbiamo una grande squadra e un grande allenatore. Dobbiamo prendere tutto con naturalezza. Non ci sono mai stati dubbi su Zizou, sappiamo cosa significa per noi. Devi sempre restare calmi. Non ci piace perdere le partite ma dobbiamo sempre riflettere".