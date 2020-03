Cafu sicuro: "Neymar non è adatto al ruolo di capitano della Nazionale brasiliana"

vedi letture

Intervistato da FOX Sports, l'ex stella della Nazionale brasiliana Cafu ha criticato la scelta della 'Verdeoro' di assegnare la fascia da capitano a Neymar. Queste le sue parole: "Gli hanno dato questa responsabilità, ma non è da lui. Non dico che non voglia farlo, ma non lo vedo in grado di risolvere una discussione tra Thiago Silva e Tite. Non ha le caratteristiche per fare il capitano della Nazionale, non è adatto".