Caio torna all'Atletico Madrid: "Il Gremio sarà sempre nel mio cuore, spero di tornarci un giorno"

Ritorno all'Atletico Madrid per Caio che ha lasciato il Gremio. Il terzino si è congedato dal club brasiliano con questo messaggio: "Voglio ringraziare il Gremio per l'opportunità di difendere questa maglia, in particolare il presidente Romildo, il nostro allenatore Renato e Klauss per tutti i loro sforzi per portarmi qui. Soprattutto anche per i tifosi del Gremio, qualcosa che mi ha segnato molto, soprattutto nel mio debutto. Spero un giorno di poter tornare al Gremio, che rimarrà sempre nel mio cuore", ha assicurato il giocatore.