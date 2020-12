Camavinga cerca un agente, tre pezzi grossi fiutano l'affare. E in estate sarà asta per acquistarlo

vedi letture

Cosa hanno in comune Jonathan Barnett, Jorge Mendes e Pini Zahavi? Sono tutti super-agenti che sognano di tutti sognano di aggiungere alla loro scuderia Eduardo Camavinga. il centrocampista del Rennes e astro nascente del calcio francese che al momento non ha un procuratore. Un giocatore che oggi vale non meno di 50 milioni, e sui cui si scatenerà una vera e propria asta in estate: secondo il Daily Mail, il Real Madrid sembra essere in vantaggio, ma deve prestare attenzione a Manchester United, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. L'Arsenal, il Tottenham e la Juventus sembrano invece avere meno speranze.