Caos diritti TV in Francia, l'idea di Aulas: "Ci vorrebbe uno Spotify per il calcio"

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato a Le Parisien affrontando il tema dei diritti tv. Ricordiamo che Mediapro non ha saldato la rata di 172 milioni in scadenza lo scorso 5 ottobre e che punta a rinegoziare gli accordi, col rischio di arrivare allo scontro con la Lega: "La regola è che quando non paghi, perdi la titolarità dei diritti. Si stanno scavando la fossa" ha dichiarato il numero uno dell'OL attaccando il broadcaster. Che soluzione trovare? Ecco l'idea di Aulas, che pensa a nuovi interlocutori come Canal+ o beIN Sports: "I tempi stanno cambiando e la Lega potrebbe rivolgersi ad altri operatori. Amazon ad esempio ha acquistato i diritti in Inghilterra e Germania. Ci vorrebbe uno Spotify o un Deezer per il calcio: un'offerta unica con un prezzo interessante e dove il pubblico non deve più chiedersi su quale canale guardare la partita".