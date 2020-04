Carragher ricorda il trasferimento di Torres al Chelsea: "Era l'ombra di sé stesso, fu un inganno"

Il trasferimento di Fernando Torres dal Liverpool al Chelsea scosse la Premier League diversi anni fa. Nell'inverno del 2011, l'attaccante diventò lo spagnolo più costoso della storia quando fu acquistato da Abramovich per 58,7 milioni di euro. A Liverpool, El Niño era diventato uno dei migliori attaccanti del mondo ma non è stato capace di ripetersi a Londra. Dopo due stagioni andò in prestito al Milan, che lo liberò subito per permettergli di tornare all'Atletico Madrid..

Jamie Carragher, capitano del Liverpool all'epoca, ha parlato di quel trasferimento ai microfoni di Sky Sports, in una conversazione con John Terry. Secondo Carragher, lo spogliatoio dei Reds era "sotto shock" per la partenza dell'attaccante, ma anche per la cifra che aveva sborsato il Chelsea. Perché? "Non riuscivo a crederci. Voglio dire, sapevo che avevamo in qualche modo ingannato il Chelsea. Torres era ormai l'ombra di se stesso. Penso che nei primi 18 mesi sia stato il miglior attaccante del mondo. Probabilmente, Abramovich pensò di comprarlo dopo la sfida in cui fece due reti al Chelsea. Cinquanta milioni di sterline, a quel tempo, erano molti soldi ed eravamo scioccati. La partenza di Torres ci ha devastati, ma allo stesso tempo non potevamo credere che ci avessero regalato quei soldi"..