Carragher sicuro: "Se prende anche Oblak, il Chelsea può davvero vincere la prossima Premier"

Jamie Carragher, ex calciatore che oggi lavora come opinionista televisivo in Gran Bretagna, ha parlato così del possibile trasferimento del portiere Jan Oblak al Chelsea nella prossima stagione: "Se dovessero prendere anche Oblak, i Blues diverrebbero senza alcun dubbio una delle più importanti contendenti per il titolo in Premier", le parole dell'ex Liverpool sull'estremo difensore in forza all'Atletico Madrid e la faraonica campagna acquisti del club londinese.