Casillas ci ripensa: lo spagnolo non si presenterà alle elezioni per la presidenza della RFEF

Iker Casillas non si presenterà più alle elezioni per la presidenza della RFEF, ossia la Federazione calcistica della Spagna. Il classe '81 ci ha infatti ripensato e sui suoi social ha spiegato così il perché: "Il motivo principale è la situazione sociale, economica e sanitaria che sta vivendo il nostro Paese. Questo fa sì che le elezioni passino in secondo piano. È il momento di dare ognuno il proprio contributo e non di creare divisioni perché il calcio e la società ne hanno bisogno. Mi metto a disposizione e sarò felice di poter aiutare", le sue parole in un comunicato ufficiale.