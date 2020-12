Caso Coltescu, Demba Ba accusa Tuchel: "Ci ha dato la colpa per quanto è accaduto"

Non si è ancora placata la polemica per i fatti accaduti martedì scorso a Parigi, durante la sfida tra PSG e Basaksehir. L'episodio, che ha avuto come protagonisti Demba Ba, il quarto uomo Coltescu e Achille Webo, evoca ancora brutti ricordi nella mente dell'attaccante senegalese, che ai microfoni di TRT World (canale turco) ha confidato: "Mi piacerebbe che una persona in particolare venga davanti alle telecamere e spieghi come ci ha trattato. È inaccettabile. Parlo di Tuchel: ha discusso con un paio di componenti della nostra squadra e ci ha dato la colpa per quello che è successo. È un problema suo e non mio. Non dirò cosa ha detto, ma se un giorno lo incontrerò ancora gliene parlerò. Tanto di cappello, invece, per i giocatori del PSG: avrebbero potuto restare in campo ma hanno deciso di uscire insime a noi".