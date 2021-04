ufficiale Basaksehir, lascia Demba Ba. Si scatenò contro il presunto caso di razzismo in Champions

Il nome di Demba Ba (35) è salito alla ribalta lo scorso otto dicembre durante il match di Champions League tra Paris Saint Germain e Basaksehir. Non tanto per meriti sportivi, anche se il centravanti senegalese ha alle spalle una carriera di livello tra Chelsea, Newcastle, West Ham, Hoffenheim e Besiktas, quanto per essere stato tra i protagonisti delle furiose proteste che hanno coinvolto i giocatori francesi e turchi nei riguardi del quarto uomo Sebastian Coltescu. Secondo le prime ricostruzioni sul campo, l'assistente romeno avrebbe rivolto espressioni razziste al vice allenatore Pierre Webo.

Demba Ba in quell'occasione è stato tra coloro che più si sono accaldati nel pretendere spiegazioni, contribuendo a scatenare una vera e propria ressa che ha reso il clima irrespirabile e portato alla sospensione della partita, ed il rinvio al giorno susseguente con un'altra quaterna arbitrale.

Al termine di un'apposita indagine, due mesi più tardi la UEFA ha ridimensionato drasticamente l'episodio, escludendo che le parole utilizzate in quel momento (negru) avessero una qualsiasi connotazione razzista. Lo stesso attaccante e Coltescu hanno poi avuto un colloquio chiarificatore al telefono.

Il rapporto di Demba Ba con il Basaksehir, destinato a scadere il prossimo giugno, è invece finito nelle scorse ore. Il nazionale senegalese non ha partecipato alla trasferta vittoriosa del club contro il Kasimpasa giocata ieri pomeriggio. Tre punti fondamentali per la lotta salvezza che sta coinvolgendo la società di Istanbul, un sfida per la sopravvivenza nella Super Lig a cui Demba Ba non prenderà parte.