Cavani già dimenticato, il nuovo sogno per l'attacco dell'Atletico Madrid è Alexandre Lacazette

vedi letture

L'Atletico Madrid cerca disperatamente un attaccante dopo aver sfiorato, ma già dimenticato il colpo Edinson Cavani lo scorso gennaio. Come riporta As, i colchoneros sarebbero pronti a tornare con forza su un loro grande ex obiettivo del passato: Alexandre Lacazette, non più così sicuro di restare all'Arsenal da quando è arrivato in panchina mister Arteta. Un goleador di indubbio valore, che sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore biancorosso già nel 2017.