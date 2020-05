Celta Vigo, Sisto non si è allenato durante la quarantena: "Ho preferito la meditazione"

Pione Sisto ha violato la quarantena nel mese di marzo per tornare in patria, in Danimarca, con un viaggio da 3000 chilometri in auto. Ed è solo una delle ragioni che hanno fatto arrabbiare il Celta Vigo, che l'ha multato. E chissà cosa dirà ascoltando queste sue parole in una diretta Instagram: "In quarantena non mi sono allenato per tanti ragioni. In primis, ho utilizzato il tempo per migliorare la mia salute mentale attraverso la meditazione. Ho pensato alle cose che sono accadute e che verranno".