Champions League, Giroud e Munir trascinano Chelsea e Siviglia agli ottavi di finale

Una rete di Olivier Giroud al 91' permette al Chelsea di sbancare Rennes e staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo. La formazione bretone si era illusa di poter pareggiare la sfida (1-1 di Guirassy all'85'), ma è stata beffata nel finale. Vittoria in extremis e passaggio del turno anche per il Siviglia, che vince in casa del Krasnodar con lo stesso punteggio: Rakitic apre le marcature, Wanderson fa 1-1 ma al 95' Munir trova il guizzo vincente.

Krasnodar-Siviglia 1-2: 4' Rakitic, 56' Wanderson (K), 95' Munir

Rennes-Chelsea 1-2: 22' Hudson-Odoi, 85' Guirassy (R), 91' Giroud

Classifica GRUPPO E

Chelsea 10

Siviglia 10

Krasnodar 1

Rennes 1