Champions League, il Bayern fa tredici. L'ultima sconfitta in Europa è del marzo 2019

Il Bayern Monaco ha fatto 13 in Champions League. La squadra tedesca infatti ha allungato la propria striscia di vittorie consecutive nella massima competizione continentale grazie al successo colto questo pomeriggio contro la Lokomotiv Mosca. L’ultima sconfitta dei bavaresi risale addirittura al 13 marzo del 2019 quando il Liverpool, poi campione di quella edizione, si impose per 3-1. Da allora il Bayern ha sempre e solo vinto in Champions: sei su sei nel Girone dello scorso anno, doppia vittoria contro il Chelsea agli ottavi e poi le vittorie nelle gare secche contro Barcellona, Lione e infine Paris Saint-Germain. A queste si aggiungono le due vittorie – contro i russi e l’Atletico Madrid – in questo avvio di Champions. Numeri che certificano come la squadra di Hansi Flick sia meritatamente campione in carica.