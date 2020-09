Chelsea, avvisato il PSG: 'no' all'ipotesi prestito per l'ex Roma Rudiger

vedi letture

A due anni dalla scadenza di contratto e con un ruolo probabilmente non più centrale al Chelsea, Antonio Rudiger è un nome che potrebbe scaldare gli ultimi giorni di mercato. Secondo il Daily Mail, il PSG avrebbe fiutato l'affare e starebbe cominciando a palesare interesse per il difensore tedesco. La volontà di Leonardo e gli uomini-mercato parigini sarebbe quella di prenderlo in prestito, una soluzione tutt'altro che gradita ai Blues. Almeno per il momento.