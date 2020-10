Chelsea, Azpilicueta: "La fase difensiva è un problema. Non possiamo puntare solo sull'attacco"

Dopo la faraoinca campagna acquisti del Chelsea nella scorsa sessione di mercato, c'è molta attesa attorno alla formazione di Frank Lampard che domani inizierà il suo percorso in Champions League ospitando a Stamford Bridge il Siviglia vincitore dell'Ultima Europa League. Alla vigilia ha preso la parola, assieme al tecnico anche il capitano dei Blues Cesar Azpilicueta: "Da quando sono arrivato al Chelsea, otto anni fa, ho sempre avuto la convinzione e la fiducia circa la possibilità di vincere ogni competizione a cui abbiamo preso parte. Lo scorso anno in Champions abbiamo ottenuto buoni risultati ma a partire dall'impegno di domani avremo la possibilità di dimostrare che siamo migliorati rispetto allo scorso anno".

Sulla scarsa continuità nei risultati dimostrata nelle prime giornate di Champions League, il difensore spagnolo ha poi spiegato: "È chiaro che se vogliamo migliorare e avere l'occasione di lottare per il vertice dobbiamo farlo in ogni fase, iniziando da quella difensiva. Oggi abbiamo un problema che dobbiamo risolvere sia collettivamente che individualmente, perché quando subisci così tanti gol una volta puoi essere salvato dalla prolificità offensiva, ma non puoi sempre pensare di segnare quattro gol. Non possiamo pensare di giocare sempre bene e vincere in ogni occasione 4-0, anche se è quello che vogliamo. Quando non sarà possibile dovremo cercare di portare a casa la partita comunque. Perché nel calcio, alla fine, contano i risultati".