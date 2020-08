Chelsea, fatta anche per Sarr. Il classe 1999 firmerà cinque anni di contratto

Non solo Thiago Silva per la nuova retroguardia del Chelsea. Stando a quanto riportato da SkySport il club londinese ha chiuso anche per l'arrivo di Malang Sarr difensore classe 1999 svincolato. Cinque anni di contratto e visite mediche in programma nelle prossime ore.