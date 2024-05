Ufficiale L'Aston Villa lo pagò 25 milioni nel 2019, oggi lo Stoke lo libera: Wesley è svincolato

Wesley Moraes Ferreira da Silva non è più un giocatore dello Stoke City. Lo ha annunciato il club inglese in un comunicato rilasciato poche ore fa: l'ex giocatore del Club Brugge era arrivato in estate dall'Aston Villa - club che lo ha prelevato nel 2019 per 25 milioni - e dal 1° luglio sarà libero di firmare per una nuova squadra.

Wesley potrebbe essere uno degli investimenti più interessanti per la prossima stagione. Il 27enne brasiliano si è un po' perso dopo stagioni complicate ma resta un calciatore di valore. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Internacional e Levante.