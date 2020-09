Chelsea, Havertz il colpo più caro di sempre: nella Top 10 anche Werner e Chilwell

vedi letture

E' stata l'estate delle follie per il Chelsea, vera e propria dominatrice del mercato, in Inghilterra e nel mondo. Kai Havertz, l'ultimo acquisto ufficializzato, è costato 80 milioni più bonus e s'è convertito nel colpo più caro della storia dei Blues. Nella Top 10 anche altri due innesti fatti in questa sessione di mercato: Timo Werner, prelevato dal Lipsia per 53 milioni circa, e Ben Chilwell, pagato più di 50 milioni al Leicester. Di seguito i dieci acquisti più cari della storia del club londinese.

KAI HAVERTZ, 80 milioni più bonus dal Bayer Leverkusen

Kepa Arrizabalaga, 80 milioni dall'Athletic Club

Alvaro Morata, 66 milioni dal Real Madrid

Christian Pulisic, 64 milioni dal Borussia Dortmund

Fernando Torres, 58,5 milioni dal Liverpool

Jorginho, 57 milioni dal Napoli

TIMO WERNER, 53 milioni dal Lipsia

BEN CHILWELL, 50,2 milioni dal Leicester

Mateo Kovacic, 45 milioni dal Real Madrid

Andiy Shevchenko, 43,88 milioni dal Milan