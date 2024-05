Ufficiale Thiago Silva torna a casa. Il difensore 39enne si trasferisce a costo zero al Fluminense

Thiago Silva torna a casa. Il 39enne difensore brasiliano ha firmato col Fluminense, il club che l'ha cresciuto da ragazzino e che in seguito l'ha visto sbocciare definitivamente per compiere il grande salto al Milan. Thiago era in scadenza di contratto col Chelsea e si trasferisce quindi a parametro zero. Di seguito l'annuncio del Flu: "The Monster Is Back".