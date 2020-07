Chelsea, Kepa sempre più ai margini: escluso dalla sfida decisiva contro i Wolves

Franck Lampard si fida sempre meno del portiere Kepa Arrizabalaga. L'estremo difensore più pagato di sempre, costato nell'estate 2018 71,6 milioni milioni di sterline, è stato lasciato in panchina per la decisiva sfida Champions contro il Wolverhampton a favore dell'esperto spagnolo Willly Caballero.

Interrogato sul tema in settimana, Lampard non ha dato certezze a lungo termine sul futuro di Kepa: potrebbe tornare in Spagna (lo vuole il Valencia) e la dirigenza blues si sta già guardando intorno per la sua successione: i sogni sono ter Stegen e Oblak, più semplice da raggiungere Alphonse Areola.

