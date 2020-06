Chelsea, la lista dei sacrificabili per arrivare ad Havertz: ci sono Marcos Alonso e Kanté

Hakim Ziyech per 40 milioni di euro, Timo Werner per (quasi) 60 e un altro colpo importante Frank Lampard vorrebbe piazzarlo andando a prendere Kai Havertz. Ma, come riportato oggi dal Times, Roman Abramovich ha già avvertito il suo manager che per arrivare alla stella del Bayer Leverkusen bisognerà vendere diverse pedine e fare cassa. Il tabloid fa la lista dei possibili partenti: Marcos Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Tiemoué Bakayoko, Michy Batshuayi e soprattutto N'Golo Kanté, l'uomo dal quale si potrà ricavare la somma più ingente.