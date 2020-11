Chelsea, Lampard: "Abbiamo dominato. Werner è stato fondamentale, bravi Kante e Rudiger"

Al termine della vittoria contro il Newcastle, il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha così analizzato la partita della sua squadra: “Le partite post pausa internazionale sono impegnative, ma oggi abbiamo dominato il possesso palla, segnato gol a differenza di quanto fatto la scorsa stagione e mantenuto la porta inviolata. Sono contento. Mantenere la porta inviolata fa piacere per la fiducia, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo. Werner? E’ stato uno di quei giorni in cui non ha sfruttato le sue chance ma la sua capacità di contrattacco è stata fondamentale contro una squadra come il Newcastle che è in difficoltà nel correre all’indietro. E’ stato bravo a servire Abraham per il raddoppio. Kantè è stato bravo, stiamo facendo attenzione alla sua forma fisica e al momento va tutto bene. Ho grande fiducia in Rudiger e nel modo in cui ha difeso i palloni in area insieme a Zouma, è stato importante oggi. Sono contento per Toni e di questo clean-sheet”.