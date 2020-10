Chelsea, Lampard: "C'è grande delusione. Kepa? Ha il mio sostegno e quello dei compagni"

Un altro passo falso per il suo Chelsea, Frank Lampard analizza così il 3-3 interno contro il Southampton: “Sono frustrato, esattamente come i miei giocatori – ha detto il tecnico in conferenza stampa – soprattutto per come avevamo interpretato il primo tempo: avevamo fatto bene, ma appena concedi qualcosa può cambiare tutto. Dovevamo fare meglio, quando sei avanti per 3-2 devi portarla a casa, è deludente non essere riusciti a farlo”.

Un giudizio su Werner.

Ha fatto molto bene, si è trovato molto bene nel dialogo con i compagni, ma siamo soltanto all’inizio e può ancora migliorare.

Cosa è successo in occasione del secondo gol?

E’ un errore che non bisognerebbe mai fare, non possiamo concedere delle reti così ai nostri avversari. Ma Kepa non deve abbattersi: avrà il mio supporto e quello dei suoi compagni, l’errore è un vero peccato perché aveva giocato bene.