Chelsea, Lampard consola Jorginho dopo il rigore sbagliato: "Succede a chi li calcia"

Frank Lampard commenta il rigore fallito da Jorginho contro il Krasnodar: "Jorginho ha sempre calciato i rigori con incredibile successo nella sua carriera, soprattutto al Chelsea. La mia sensazione è che se ne calci tanti quanti ne calcia lui, possono esserci periodi in cui ne sbagli uno o due. È successo anche a me da giocatore. Ma per me il modo in cui calcia i rigori non è assolutamente un problema. Riguardo Timo Werner, so che è capacissimo di tirare dal dischetto, come abbiamo visto. Abbiamo anche altri giocatori in grado di farlo. Poi parlerò con i miei calciatori per decidere come procedere, ma abbiamo ottimi rigoristi in questo momento".