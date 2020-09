Chelsea-Liverpool 0-2, le pagelle: Mané il migliore in campo. Kepa, che disastro!

vedi letture

Chelsea-Liverpool 0-2

Marcatori: 50’ e 54’ Mané.

CHELSEA

Kepa 4: nel primo tempo conferma di non essere nella fase migliore della sua carriera quando, in uscita, si fa anticipare da Salah in maniera piuttosto goffa. Per sua fortuna i Reds non puniscono. Nella ripresa mette il carico: pallone regalato a Mané e gol dello 0-2. Crisi profonda.

James 5: raramente si propone in avanti, probabilmente su chiara indicazione di Lampard che lo costringe a marcare da vicino Mané. Perde proprio il senegalese in occasione del gol dello 0-1.

Christensen 5: una buona prova fino al 46’, quando viene cacciato fuori dall’arbitro per un fallo da ultimo uomo su Mané. Anche un po’ inutile, vista l’uscita – questa volta con i tempi giusti – di Kepa.

Zouma 6.5: un gigante nel cuore della difesa del Chelsea, le prende tutte lui le palle vaganti sulla propria trequarti. Annulla per lunghi tratti di gara Firmino e fa da scudo al proprio portiere. Per i miracoli si sta attrezzando.

Alonso 5.5: molto più spigliato e propositivo di James, avanza spesso anche senza palla tra i piedi ed offre una soluzione in più ai compagni d’attacco. Nella ripresa cala in maniera evidente.

Kanté 5.5: corre tanto e per tutto il campo, conquista tanti palloni ma è impreciso nell’ultima giocata. Nei primi minuti ha pure l’occasione per concludere a rete, ma perde l’attimo.

Kovacic 5: alterna buone giocate ad alcune troppo lente per il ritmo della squadra. Ed Henderson lo sovrasta in mezzo al campo (Dall’80’ Barkley s.v.).

Jorginho 5 : dirige la manovra, nonostante venga accerchiato da un paio di calciatori ogni volta che deve dare il via all’azione. Ha la palla per riaprire l’incontro, ma sbaglia dagli undici metri (Dal 78’ Abraham s.v.).

Mount 5: oscilla come un pendolo tra centrocampo e trequarti, ma in alcune circostanze o arriva in ritardo oppure è fuori posizione. Nella ripresa non si vede più, come il resto dei compagni.

Havertz 5: non brilla particolarmente, un po’ come nella prima frazione dell’incontro di lunedì sera contro il Brighton. Deve ancora entrare nel meccanismo della squadra e, forse, del calcio inglese (Dal 46’ Tomori: buon impatto con la gara, attento e deciso negli interventi).

Werner 5.5: qualche scatto dei suoi, non dà punti di riferimento agli avversari e probabilmente anche ai compagni di squadra che non riescono a servirlo come vorrebbero. Però è l’unico che ci prova.

LIVERPOOL

Alisson 7: ha ben poco da fare nel primo tempo, il Chelsea non inquadra mai lo specchio della porta. E nella ripresa, con i Blues in dieci è ancora più tranquillo. Al 75’ para anche un rigore a Jorginho.

Alexander-Arnold 6: spinge tanto, come un treno, sulla destra. Ma non è una novità. Allo stesso tempo paga un po’ a livello di fiato in fase difensiva, quando Werner prova sempre a partire dalla sua zona di competenza.

Fabinho 7: ogni volta che Werner lo punta per l’uno contro uno, finisce col rimbalzarci addosso. È un muro, una certezza: Klopp lo ha schierato proprio per questo motivo.

Van Dijk 6: dalle sue parti il Chelsea si vede molto raramente. Offre comunque una prova di forza e di attenzione, dettagli venuti un po’ meno negli ultimi incontri.

Robertson 6.5: anche lui, come Alexander-Arnold spinge tanto e va spesso al traversone. A differenza del compagno, però, offre anche sicurezza in difesa.

Henderson 6: solito lavoro sporco, recupera tanti palloni e ne tocca altrettanti per aiutare in fase d’impostazione. All’intervallo Klopp chiede più qualità e velocità ed inserisce Alcantara (Dal 46’ Alcantara 6.5: Alza il tasso qualitativo dei Reds, ma anche il baricentro. Presto sarà titolare).

Keita 5.5: meno brillante del solito, un po’ come Kanté dalla parte opposta del campo. Tende sempre a rallentare l’azione e spesso si fa superare con troppa facilità dai centrocampisti avversari (Dal 64’ Milner 6: Dà sostanza, a risultato già acquisito, in mezzo al campo).

Wijnaldum 5.5: suo il primo tentativo dell’incontro, ma per il resto si nota poco. Saranno le voci di mercato che lo vogliono in partenza dopo l’arrivo di Alcantara?

Salah 6: crea, serve I compagni, produce. Ma calcia poco verso la porta avversaria e questo forse è mancato oggi al Liverpool. Che allo stesso tempo, però, non può essere Salah-dipendente.

Mane 7: procura l’espulsione di Christensen e nel primo tempo poco più. Nella ripresa prova a sfruttare la sua rapidità per creare scompiglio nella retroguardia dei Blues e ci riesce. Due gol, uno con complicità di Kepa.

Firmino 6.5: si muove poco e male, mai nel vivo dell’azione nel primo tempo. Nella ripresa, quando il Chelsea si chiude, paradossalmente spunta lui. L’assist per Mané è favoloso. (Dall’86’ Minamino s.v.).