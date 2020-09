Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: Kanté e Jorginho dal 1', Thiago parte dalla panchina

Big match in Premier League tra Chelsea e Liverpool. Partita importantissima per i campioni d'Inghilterra in carica che si affidano all'usato sicuro: il nuovo acquisto Thiago, infatti, partirà dalla panchina. Lampard mette in campo il miglior undici possibile: in cabina di regia spazio a Kanté, Jorginho e Kovacic. Ecco le scelte dei due tecnici:

Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Christensen, Zouma, Alonso; Jorginho, Kanté, Kovacic; Mount, Werner, Havertz. A disposizione: Caballero, Azpilicueta, Tomori, Barkley, Hudson-Odoi, Abraham, Giroud. Allenatore: Frank Lampard

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Mané, Firmino, Salah. A disposizione: Adrian, Thiago, Milner, Jones, Minamino, Tsimikas, Origi. Allenatore: Jurgen Klopp