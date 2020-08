Chelsea, non solo Tagliafico dall'Ajax: i blues vogliono anche Onana

Il Chelsea continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Occhi puntati su Onana: con Kepa ormai lontano dal progetto, Lampard vuole ripartire praticamente da zero. L'Ajax, stando a quanto riportato da Marca, ha necessità di vendere per far fronte alle perdite dovute alla crisi generata dal coronavirus. Al momento i lancieri valutano il portiere camerunense ben 40 milioni di euro.