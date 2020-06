Chelsea, PSG pronto a sfidare il Real Madrid per Kanté

Non c'è solo il Real Madrid sulle tracce di N'Golo Kanté, centrocampista che il Chelsea potrebbe mettere in vendita per finanziare le operazioni in entrata come Werner e Ziyech. Sul campione del mondo è vivo anche l'interesse del PSG con Leonardo che avrebbe fiutato l'occasione e sarebbe pronto a trattare il suo acquisto sfidando direttamente i Blancos del presidente Florentino Perez. A riportarlo è il Times.